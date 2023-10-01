Українським біженцям у Чехії дали термін до кінця грудня-2023: що вони мають встигнути зробити

У Чехії набув чинності закон, який зобов'язує біженців з України реєструвати свої транспортні засоби з українськими держномерами. Такі заходи щодо посилення контролю за ТЗ анонсувалися ще навесні цього року.

Як пише vinegret.cz, з неділі, 1 жовтня, і до кінця грудня 2023 року українці, які перебувають у Чехії, мають зареєструвати свої автомобілі у спеціальному реєстрі.

А з 1 січня 2024 року рух чеськими дорогами на незареєстрованому автомобілі з українськими номерами вважатиметься порушенням, за яке загрожує штраф до 30 тис. крон. Поліцейські зможуть виписати його прямо на місці без адміністративного розгляду.

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З нового року новим біженцям, які прибудуть в країну, на реєстрацію машини відводитиметься 7 днів з моменту отримання візи тимчасового захисту або «візи стрпені» (víza з метою strpenia).

Зареєструвати автомобіль можна буде у будь-якому муніципалітеті з розширеною юрисдикцією. Процедура абсолютно безкоштовна. Цей захід вводиться в основному для забезпечення виконання покарань за порушення правил дорожнього руху, зокрема, для ефективного стягнення штрафів за перевищення швидкості або неправильне паркування. При реєстрації автомобіля його власник має вказати адресу свого проживання у Чехії.

Обов'язок зареєструвати машину накладається не тільки на власника автомобіля, а й на людину, яка користується ним на законних підставах.

Для реєстрації потрібні такі документи:

посвідчення особи особи, яка подає заяву;

якщо замість експлуатанта машини реєстрацію проводить довірена особа, то довіреність із завіреним підписом;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Україні або технічний паспорт;

заповнений бланк заяви про реєстрацію.

Раніше про необхідність поставки на облік автомобілів біженців з іноземною реєстрацією заявляла і влада Німеччини.

Фото з Вікіпедії

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