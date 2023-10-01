Брітні Спірс знову налякала шанувальників: у соцмережах обговорюють відео танцю з ножами (відео)

Наприкінці вересня Брітні Спірс, яка нещодавно прокотилася на коні топлес, влаштувала справжній переполох в Instagram, виклавши два відео, на яких вона танцює з великими кухонними ножами. При цьому 41-річна співачка одягнена у мініатюрні плавки та невеликі топи. У першому кліпі це червоний топ у горошок, у другому — білий топ.

Більшість тіла Брітні оголена. І вона дуже ризиковано торкається ножами своєї шкіри у різних місцях.

Перше відео настільки налякало 42 мільйони передплатників Спірс у Instagram, що деякі з них почали дзвонити до поліції Лос-Анджелеса. Користувачі соцмережі висловлювали свою стурбованість психічним станом попзірки. Вони казали, що Брітні може свідомо чи мимоволі завдати собі каліцтва.

У результаті поліція відвідала особняк Спірс. Перевірка показала, що Брітні перебуває у нормальному психічному стані, цілком адекватна і їй нічого не загрожує.

Після цього співачка виклала 28 вересня друге відео.

«Я знаю, що налякала всіх своїм останнім постом. Але це підробні ножі, які моя команда орендувала у магазині Hand Prop у Лос-Анджелесі. Це не справжні ножі…» — постаралася заспокоїти шанувальників Спірс.

"Це не справжні ножі", - запевняє Брітні

Вона також попросила нікого не хвилюватись і більше не викликати до неї додому поліцію. Брітні додала, що «намагається наслідувати» одну з її улюблених виконавиць.

Як з'ясувалося, вона має на увазі Шакіру, яка у середині вересня виступила на церемонії вручення премії MTV Video Music Awards та показала там свій танець із ножами.

«Цей виступ мене надихнув. Вітайте нас, поганих дівчат, які не бояться розсувати кордони та ризикувати», — заявила у кліпі Брітні Спірс.

Проте далеко не всі передплатники співачки їй повірили. Багато хто, як і раніше, вважає, що принаймні в першому кліпі Брітні танцювала зі справжніми ножами. Характерний брязкіт сталі був добре чутний.

Раніше Брітні Спірс прокоментувала скандальне розлучення із Семом Асгарі.

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