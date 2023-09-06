«Я повинна була їхати голою»: Брітні Спірс позувала топлес на коні

Останні кілька тижнів у Брітні Спірс були неспокійними. Після майже семирічних стосунків поп-співачка розійшлася з чоловіком і подала на розлучення. В Instagram 41-річна співачка продовжує публікувати танцювальні відео, які стали її візитною карткою. Свої перші слова про розрив з Семом Асгарі Брітні Спірс навіть опублікувала на відео, де вона танцює у відвертому вбранні та чоботях у своєму будинку в Каліфорнії. Час від часу співачка дарує своїм більш ніж 42 мільйонам підписників інші інсайти.

Наприклад, Брітні Спірс позувала верхи на коні. На співачці, відомій хітом Toxic, білі шорти, чорний капелюх і жовтий топ. Крім знімка, артистка також опублікувала монтаж з декількох відео, на яких вона катається верхи на коні з групою на пляжі. Спочатку Брітні Спірс одягає біло-жовте вбрання з фото, але їй здалося, що тканини на її тілі трохи забагато. Незабаром після цього Брітні Спірс їде топлес через дюни. Сама вона прокоментувала пост так: «Мені довелося зняти кофтинку в довбаній пустелі! Я повинна була їхати голою!«

Пост більше не можна знайти в її профілі. Невідомо, чи видалила Брітні Спірс пост сама, чи Instagram видалив відео в автономному режимі. Однак кадри все ще гуляють мережею.

Один користувач поділився кліпом на платформі X (колишній Twitter). Там можна побачити, що відео вже зібрало понад 40 000 вподобань і більше 10 000 коментарів, перш ніж зникло з соціальної мережі.

Брітні Спірс — не єдина знаменитість, яка показала себе топлес на коні. Кілька днів тому Кендалл Дженнер також позувала абсолютно голою на спині коня для реклами нової колекції Стелли Маккартні. Бейонсе також опублікувала подібну фотографію в Instagram минулого року.

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