Закинула ноги за голову: Шакіра приголомшила шанувальників, показавши в мережі, як готується до здобуття премії MTV

Шакіра, якій у рідній Колумбії споруджують 6-метрову статую, продемонструвала фантастичну гнучкість. Це сталося під час репетиції виступу на церемонії вручення престижної музичної премії MTV VMA. Цю нагороду щороку присуджують за найкращі відеокліпи. Цього разу церемонія відбудеться 12 вересня у Ньюарку, штат Нью-Джерсі.

46-річна колумбійська співачка отримає почесну премію Майкла Джексона Vanguard Award. Шакіра стала першою представницею Латинської Америки, яка вшанувалася цієї нагороди. Раніше Vanguard Award присуджували Девіду Боуї, Мадонні, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастіну Тімберлейку, Дженніфер Лопес та Пінк.

Погодьтеся, Шакіра опинилася в гарній компанії, і їй є чим пишатися.

Тому поп-діва вирішила ґрунтовно підготуватися до свого виступу. Вона поділилася в Instagram безліччю закулісних знімків. Особливе захоплення у армії шанувальників Шакіри викликало фото, на якому вона позує, закинувши ноги за голову.

Фото, на якому Шакіра позує, закинувши ноги за голову, викликала захоплення у шанувальників

Співачка одягла облягаючий чорний спортивний костюм, щоб було зручно відпрацьовувати рухи у великій танцювальній студії.

«Вгадайте, з якої пісні ця поза? Не можу дочекатися вівторка!» — підписала пост Шакіра.

46-річна співачка продемонструвала фантастичну гнучкість

Цікаво, що цього року вона претендує на MTV VMA ще в чотирьох номінаціях: «Артист року», «Найкраща співпраця» (дует з Karol G), «Найкраща латиноамериканська пісня» (представлена у загальному списку та списку виконавців з Південної Америки).

«Шакіра стала справжньою глобальною силою, яка продовжує надихати маси людей у всьому світі та впливати на них своєю унікальною музичною майстерністю», — заявив Брюс Гілмер, голова музичного підрозділу компанії Paramount.

«Вона — першопрохідник серед жінок у всьому світі й одна з перших артисток, які очолили глобальний успіх латиноамериканської музики», — додав він.

Шакіра увірвалася на світову музичну сцену на початку 1990-х років. Список її суперхітів включає пісні Whenever Wherever, Hips Don't Lie, Waka Waka.

Тим часом таблоїди обговорюють роман зірки з черговим іменитим бойфрендом — популярним канадським репером Дрейком. Нагадаємо, після розлучення з цивільним чоловіком Жераром Піке співачка, схоже, вирішила взяти у зрадника «реванш», змінюючи чоловіків як рукавички.

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