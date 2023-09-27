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Повне закриття кордону з білоруссю та росією: стало відомо, за яких умов Латвія піде на такий крок

21:15 27 вересня 2023
кордон Латвії

У разі масового напливу нелегальних мігрантів Латвія готова закрити кордон із білоруссю. Про це заявив президент Едгарс Рінкевичс під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Ризькому замку 26 вересня. Під час зустрічі вони обговорювали нинішню участь Німеччини в забезпеченні безпеки регіону, а також потенційні ризики гібридних загроз на кордоні НАТО, повідомляє rus.lsm.lv.

Коли мова зайшла про можливість гібридних атак на Латвію з боку білорусі, Рінкевичс заявив, що країна готова вжити всіх необхідних заходів, зокрема закрити кордон із білоруссю та росією.

Щоб забезпечити недоторканність державного кордону та знизити загрозу державній безпеці у зв'язку з нелегальною міграцією, з 20 вересня у Латвії припинено роботу контрольно-пропускного пункту Сілене на кордоні з білоруссю. Якщо ситуація не покращиться, наступним кроком стане повне закриття кордону з країною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Естонія та Латвія купують німецьку систему ППО Iris-T.

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