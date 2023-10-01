Російський військовий льотчик «здався» американцям на відпочинку в Еміратах: ЗМІ дізналися про подробиці

Ще один російський льотчик наслідував приклад капітана Максима Кузьмінова, який брав участь у спецоперації в ГУР й перегнав російський вертоліт МІ-8 в Україну.

Про втечу російського льотчика — військовослужбовця авіаційної ескадрильї росгвардії старшого лейтенанта Гавриченка (позивний «Гавр») повідомляє Telegram-канал «Досьє шпигуна».

За інформацією ресурсу, наприкінці вересня «Гавр» разом зі своєю родиною провів відпустку у Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати.

Замість того щоб вилетіти до росії, він з'явився в американське посольство в ОАЕ. Там Гавр заявив, що він відмовляється воювати й висловив готовність до співпраці.

Звернення саме до американського посольства пов'язують з другом військового з навчальної лави — лейтенантом Антоном Васильєвим (колишнє прізвище — Лях).

Васильєв (Лях) Антон — льотчик 610-го центру бойового застосування та переучування льотного складу (в/ч 41520, Іваново) залишив росію після початку так званої сво. На цей час, пишуть, що він проживає в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США.

Васильєв займається організацією зборів для української армії. «Досьє шпигуна» пише, що він також ділиться службовою інформацією з представниками Пентагону.

Повідомляється, що зараз фсб проводить розслідування щодо обставин втечі льотчика Гавриченка. Ідуть допити товаришів по службі, обшуки особистих речей, огляд мобільних телефонів тощо.

«фсб вважає, що саме Антон Васильєв (Лях) переконав Гавриченко в необхідності втечі» , — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що схоже рішення — залишити росію — прийняв льотчик 15-ї бригади армійської авіації (в/ч 44440) лейтенант Дмитро Мішов. Він утік у Литву.

Нагадаємо, спецоперація ГУР, що тривала понад 6 місяців, призвела до посадки російського вертольота Мі-8 з пілотом у Харківській області Капітан Максим Кузьмінов за те, що перегнав гелікоптер Мі-8АМТШ, отримав винагороду у розмірі 500 тисяч доларів США, притулок та нові документи для себе та сім'ї.

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