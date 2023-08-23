«Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації», — Бутусов про російський Мі-8, що приземлився в Україні

В Україні, проти якої росія веде повномасштабну війну, була проведена спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців, і призвела до посадки російського ґвинтокрила Мі-8 із пілотом у Харківській області. Про це повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

«Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні, його сімʼю завчасно вивезли в Україну. Зараз пілот із сімʼєю перебувають в Україні», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Информатор Украина, ґвинтокрил здійснював рейс між двома російськими авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27 та Су-30.

За словами відомого журналіста Юрія Бутусова, ця історія обіцяє стати легендарною.

«Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту — навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту. Гелікоптер летить на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири, помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може. Якщо усе було так як написали росіяни, то не виключено, що має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового гелікоптера! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації. Чекаємо деталей від українських офіційних джерел, але ця тема обіцяє бути в усіх світових медіа», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Бутусов прокоментував збиття бійцями ЗСУ на Брянщині два літаки та два гелікоптери противника.

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