Убив і намагався спалити: «вагнерівець», який повернувся з війни, скоїв масове вбивство

У росії «вагнерівці», які повернулися з війни проти України, продовжують коїти звірства. Після того, як «вагнерівець» зґвалтував у Новосибірську одразу двох дітей, у російській Карелії за звинуваченням у вбивстві шістьох осіб заарештовано колишнього «вагнерівця», раніше засудженого 37-річного Ігоря Софонова. Він провину заперечує, повідомляє Север.Реалии.

Так, 1 серпня в селі Дерев'яне Пріонезького району Карелії було виявлено тіла шістьох місцевих жителів із ножовими пораненнями. Вбивства були скоєні у двох приватних будинках, розташованих за двісті метрів один від одного. У першому будинку було вбито двох чоловіків (батька та сина), у другому — трьох чоловіків і жінку. Обидва будинки намагалися спалити, щоб приховати сліди злочинів.

Через шість годин після виявлення трупів поліція затримала підозрюваних у масовому вбивстві — Софонова та 38-річного Максима Бочкарьова.

Раніше обидва відбували тривалі терміни ув'язнення в одній колонії: перший — за замах на вбивство, розбій, грабежі та крадіжки, другий — за зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, а також за розбій, грабежі та крадіжки. Саме в колонії у 2022 році Софонов був завербований вагнерівцями та відправлений до України для участі у бойових діях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в росії тисячі російських в'язнів, які воювали в угрупованні «Вагнер», ймовірно, будуть помилувані та звільнені.

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