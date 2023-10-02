Знав дуже багато про багатьох: у Криму загадково помер колишній нардеп

Днями низка підконтрольних агресору «медіа» повідомили про раптову смерть Сергія Кондратевського — відомого свого часу в Севастополі та Криму бізнесмена та політика. Відомо, що він помер 26 вересня, коли нібито готувався до операції, більше подробиць нема, пише Асоціація реінтеграції Криму. Нагадаємо, кримчан за указом путіна будуть призивати до російської армії.

У перші роки незалежності України Кондратевський вважався одним із найбагатших людей півострова, 1994 року він намагався обратися до мерів Севастополя, став депутатом Верховної ради Криму. А у квітні 1998 року він отримав мандат народного депутата України.

Далі переслідувався за нібито розкрадання державної власності та провів три роки у СІЗО, але до 2005 року справу «зам'яли». Після того було директорство у «Благодійному фонді Сергія Куніцина», який до 2011 року нібито «витратив у Севастополі на благодійність 78 мільйонів гривень», включаючи «продуктові пайки 5 тисячам севастопольських пенсіонерів».

Після цього Кондратевський проживав певний час у Чехії та Москві, а в 2015 і в 2017 роках знову з'являвся в інформаційному просторі Криму: спочатку прикордонники не впустили його до Криму з материкової України, потім — Кондратевський намагався розвивати агробізнес під Бахчисараєм, у Форосі та в Алушті. Він вів малопублічне життя і за даними медіа окупантів, нібито «володів кар’єрами та садами».

Очевидно, що нині покійний колишній «перший кримський мільйонер» знав дуже багато про багатьох, у тому числі щодо справжніх бенефіціарів всіляких «кримських ласих шматків» і тепер на його відспівуванні у Свято-Микільському храмі на Північній стороні Севастополя наближені до окупаційної влади особи «полегшено видихнули», додають експерти.

Раніше повідомлялося, що в Ялті літнє подружжя з Дніпропетровщини на смерть забили битою за те, що вважали Крим українським.

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