Колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес, якого на цій посаді змінив Грант Шеппс, вважає, що контрнаступ України йде успішно — повільно, але впевнено Сили оборони проривають російські позиції.

Як пише The Telegraph, Воллес зазначив, що чоловіки та жінки української армії «ще раз доводять нам у НАТО, наскільки ми їх недооцінили».

«Російська армія тріщить. Україна освоїла нову тактику подолання жахливих мінних полів, а удари Storm Shadow руйнують російські штаби. Ми є свідками початку битви за Крим. Цю війну можна виграти. володимир путін зазнає невдачі. Так само, як людські емоції ведуть Україну до успіху, вони також є неминучим недоліком путіна та його злочинного режиму. Романтика, егоїзм та помста змусили путіна перебратися в Україну, і це буде його загибеллю», — наголосив ексміністр оборони.

За його словами, господар кремля відчайдушно чіпляється за дві останні речі, які можуть його врятувати: час та розкол міжнародної спільноти. Однак Великобританія може щось зробити в обох випадках. «Ми повинні допомогти Україні зберегти динаміку — а для цього потрібно більше боєприпасів, систем ATACMS та Storm Shadows. І найкращий спосіб зберегти єдність міжнародної спільноти — це демонстрація успіху», — додав Воллес.

Водночас, він звернув увагу на те, що середній вік українських солдатів на фронті — за 40.

«Я розумію прагнення президента Зеленського зберегти молодь для майбутнього, але факт у тому, що росія таємно мобілізує всю країну. путін знає, що пауза надасть йому час для створення нової армії. Отже, як це зробила Великобританія у 1939 та 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби української мобілізації», — наголосив він і закликав не зупинятися на жодний день: «Давайте розберемося з цим. Світ спостерігає, чи має Захід рішучість відстоювати наші цінності та систему, засновану на правилах. Те, що ми робимо зараз для України, визначить напрямок всієї нашої безпеки на довгі роки вперед».

Раніше експредставник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявляв, що, на його думку, в українському уряді відбудеться трансформація, розуміння, що мобілізація — це не лише справа військових. Нині ж нею займаються переважно представники ТКЦ і СП, а не держава.

А голова Зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж зазначав, що слід не просто вручати повістки на вулиці всім поспіль, а стимулювати фахівців самим іти до ТЦК. Насамперед, айтішників, ракетників, тих, хто є фахівцем у дроновій та радіолокаційній справі.

Фото з Вікіпедії

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