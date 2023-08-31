У Великій Британії новий міністр оборони: хто такий Грант Шеппс і що він сказав про Україну одразу після призначення

У четвер, 31 серпня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про важливі перестановки у своєму уряді. У відставку пішов міністр оборони Бен Воллес. Це не було несподіванкою, оскільки глава оборонного відомства оголошував про свій намір покинути велику політику ще в середині літа.

А ось сюрпризом для багатьох стало ім'я наступника Воллеса. Сунак вирішив віддати портфель міністра оборони Гранту Шеппсу, який під час нещодавнього візиту до Києва оголосив, що Британія профінансує закупівлю Україною безпечного ядерного палива. Це дуже досвідчений державний діяч. 14 вересня йому виповнюється 55 років.

Шеппс уперше став членом кабінету міністрів ще навесні 2010 року. Його привів із собою Девід Камерон. Пост, який тоді отримав Грант, був не дуже важливим — молодший міністр із забезпечення житлом і місцевого самоврядування.

У вересні 2012 року Камерон підвищив Шеппса, зробивши його міністром без портфеля. Потім у травні 2015 року Грант став молодшим міністром міжнародного розвитку.

Коли після референдуму щодо брекзиту Камерон пішов у відставку, Шеппс також опинився без міністерської посади. Повернувся він в уряд уже з Борисом Джонсоном у липні 2019 року і очолив Міністерство транспорту Великої Британії. На цій посаді Грант пропрацював понад три роки.

У жовтні 2022 року, коли Ліз Трасс змінила Джонсона, Шеппс отримав портфель міністра внутрішніх справ. Однак пропрацював на цій посаді лише місяць. Багато хто пам'ятає рекордно короткий термін правління пані Трасс. Вона пішла зі скандалом у відставку, а Шеппс утримався в кабінеті міністрів, який тоді очолив Ріші Сунак, от тільки йому доручили інше відомство — Міністерство підприємництва, енергетики та промислової стратегії.

У лютому 2023 року в уряді консерваторів відбулася чергова рокіровка, і Шеппс став міністром енергетичної безпеки.

Нове призначення є поки що піком його політичної кар'єри. Як бачимо, Грант Шеппс встиг попрацювати в уряді під керівництвом чотирьох прем'єр-міністрів.

Новий глава Міноборони Британії одружений, виховує трьох дітей. Усі вони народилися із застосуванням ЕКЗ.

У 2000 році Шеппсу поставили онкологічний діагноз, і він пройшов курс хіміотерапії.

Британські ЗМІ люблять жартувати над Грантом з приводу його спорідненості з відомим панк-рокером Міком Джонсом. Колишній гітарист відомого гурту The Clash доводиться політику двоюрідним братом.

Джонсон привітав призначення Шеппса міністром оборони. Борис заявив, що мав намір дати Гранту цю посаду ще чотири роки тому.

Шеппс уже зробив першу важливу заяву як новий очільник оборонного відомства. Він запевнив, що Велика Британія й надалі надаватиме максимальну підтримку Україні у війні проти росії.

Раніше повідомлялося, що генерал Міллі йде у відставку.

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