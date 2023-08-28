Слід не просто хапати людей на вулиці: генерал розповів, що не так з мобілізацією в Україні

Корупція в Україні пронизала практично всі гілки влади, і боротися з нею потрібно. Але вважати наперед всіх військкомів корупціонерами — неправильно.

Таку думку висловив у інтерв'ю ексголова Зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж.

«Масове звільнення обласних військкомів, масові обшуки у представників ТЦК, рішення про розформування колишнього кадрового складу — це якась кампанійщина», — вважає він.

Безумовно, продовжує він, у ТЦК були факти перевищення повноважень, корупції, включаючи незаконне збагачення. Але цьому сприяли, зокрема, органи влади. І робити зараз винним виключно військкомів — примітивно та некоректно, наголошує експерт.

«Через нинішню плутанину в ТЦК зменшилася кількість призовників. Це видно неозброєним поглядом. Слід не просто хапати людей на вулиці, не роздавати повістки всім поспіль, а сконцентруватися на справді важливих напрямках. Стимулювати фахівців самим йти до ТЦК. Мова про айтішників, ракетників, тих, хто є фахівцем у дроновій справі, радіолокаційній. Це цінні кадри, які так просто не знайдеш. Їх треба шукати, стимулювати. Розумно використати. А не спрямовувати зі зброєю в руках на передову», — зазначає експерт.

Важливий, наголошує він, грамотне тестування призовників. Кого, звідки, куди, чому та коли. Таке можуть робити лише компетентні фахівці у сфері комплектування кадрів, мотивовані на високий результат. І тут йдеться про стратегію, про державну політику. Яких поки що не спостерігається, констатує Микола Маломуж.

Скептично генерал відноситься і до наміру замінити всіх військкомів фронтовиками. Безперечно, уточнює він, є грамотні бойові офіцери, які зможуть стати якісними кадровиками у ТЦК. Але є й такі, хто може елементарно завалити цю роботу. Краще використовувати їх (якщо вони за станом здоров’я не можуть бути на фронті) не в центрах комплектування, від яких вони далекі, а в навчальних центрах, де передадуть свій досвід тим, хто тільки готується до відправки на фронт, вважає Микола Маломуж.

Також не підтримує Маломуж і ідею про відкриття для співробітників ТЦК доступу до багатьох держреєстрів.

«Військкоми не є гарантами збереження таких особистих даних, які дадуть їм реєстри Мін’юсту, МВС, ЦВК, МЗС, Держприкордонслужби. До того ж таке право їм — це порушення конституційних прав та свобод усіх громадян, чиї дані стануть доступними представникам територіальних центрів комплектування. Давай краще припинимо огульно звинувачувати всіх військкомів і огульно ж надавати ТЦК можливість шерстити практично всі реєстри (а як же держтаємниця, особисті дані?). Набагато важливіше — нормально організувати роботу військкоматів, а не намагатися запустити в Україні таку собі репресію», — певен Микола Маломуж.

Нагадаємо, що нині військові просять президента України збільшити масштаби мобілізації.

458

Читайте нас у Facebook та Instagram