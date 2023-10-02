37.49 / 38.19 39.93 / 40.85
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Стріляти по Кримському мосту будемо з рогаток»: журналістка про постачання зброї Україні

11:10 2 жовтня 2023
«Стріляти по Кримському мосту будемо з рогаток»: журналістка про постачання зброї Україні
Журналістка Тетяна Ніколаєнко попередила, що Україна не отримує тієї кількості озброєння від партнерів, на яку вона розраховувала.

«У США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Києву, — пише Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у соцмережі. — Ну так, у них вибори, а у нас корупція. Приготуйтесь, Трамп ще покатається на моралєсах.

Але це рішення — другий тривожний дзвіночок. І ось чому треба було ще у Вільнюсі почути слова президента Чехії Павела про те, що Україна сяде за стіл переговорів у 2024 з тим, що відібʼє до кінця року. Там же Павел попередив, що союзники з часом знизять свій рівень військової підтримки України.

Не розчули?

Так от — розказую інсайдів не з ОП. У нас у серпні вже просіла міжнародна технічна допомога. По-простому, ми не отримали кількість зброї, на яку розраховували. І тоді стали брати за горло своїх спецімпортерів — везіть. Хоча ще недавно наші спецімпортери зручно жили — рівень дебіторки їм знизили тим, що просто переуклали допки на нові строки. І таким чином зменшили потенційну кількість позовів і штрафів за невиконані договори. І швидкість виконання контрактів.

А ви знаєте, скільки у нас є договорів на поставки зброї на 24? Я вам краще не казатиму… пояснюють тим, що грошей нема. В бюджет на наступний рік закладено коштів рівно стільки, скільки Міноборони витратило ще станом на липень 2023. Тому в мене погана новина для тих, хто був адептом фрази «зброя за будь-яку ціну». Ми більше не можемо дозволити собі цю розкіш.

Раніше дозволяли. Дуже часто.

Ось тільки один приклад. Є у МО такий постачальник — польська компанія Alfa. На початок року невиконаних контрактів — більш ніж на 3,5 млрд. Польська компанія мала постачати з квітня 2022 року 122-мм постріли з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а наш «Прогрес» підписав через цих же поляків контракт з Міноборони на такі ж постріли по 1195 євро. Тобто йшлося про підняття ціни на 435 євро (57%) на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми в тому ж квітні 2022.

У підсумку, контракт з Alfa був виконаний лише на 10% і компанія попросила про розірвання контракту. А компанія «Прогрес» за значно вищими цінами тільки нещодавно таки виконала свою угоду.

Правда, зручно?

Я була в липні з колегою у Варшаві. Знайшли офіс Alfa. Ну як офіс… табличка. За перше півріччя 2023 року фірма уже 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах, що може бути способом відтягнути подання звітності і взагалі, як кажуть польські юристи, є маркером корупції. Крім того, ще є в анамнезі спішно закритий рахунок у банку. Тобто гроші вже пішли, а от що зброя прийде — взагалі не факт. Нижче лист, де польська компанія розказує, де нас вона вертіла. Тільки там не Польща винна, а ті, хто цю схему дозволив провернути. Бо були зацікавлені в маржі.

Тому можна провести ще три форуми оборонних індустрій, але якщо не полагодити дещо у власній консерваторії, стріляти по кримському мосту будемо з рогаток.

У нас закупівлі зброї передаються на профільну агенцію. Правда, досі незрозуміло, скільки і коли в тої агенції буде грошей, скільки персоналу, а головне за якими принципами вона закупатиме.

Так і живемо…, зате з пафосом у голосі".

Фото зі сторінки у соцмережах

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

194

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Маринований перець з медом

Маринований перець з медом на зиму: відмінна холодна закуска до столу в зимові будні та свята

Зірки та людина

Левам сьогодні важливо зберігати холоднокровність, а Ракам та Водоліям — оптимізм: гороскоп на 2 жовтня 2023 року

дівчина

Овнам — яскраві враження, Тельцям — нове джерело доходу: що чекає на знаки зодіаку на тижні 2 — 8 жовтня 2023 року

СБУ затримала агента фсб

Фальшивий абітурієнт: як агент фсб намагався вступити до київської школи «Армії дронів» (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту