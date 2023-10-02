Без батька лишилось троє дітей: у бою за Роботине смертельні травми отримав український воїн

На Запоріжжі 30 серпня внаслідок мінометного обстрілу позицій отримав важкі бойові поранення Олександр Гарнюк — мешканець Гайсинської громади. Та 23 вересня його серце зупинилося назавжди у вінницькій лікарні. Захиснику було 40 років, повідомляє Гайсинська міська рада.

Олександр ще в червні минулого року був мобілізований у лави ЗСУ. Солдат проходив військову службу на посаді радіотелефоніста відділення управління командира одного із мінометних взводів механізованого батальйону 116 окремої механізованої бригади. Воїн 30 серпня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу позицій в районі населеного пункту Работине Запорізької області отримав важкі бойові поранення. Протягом місяця, військовослужбовець боровся за життя, однак 23 вересня його серце зупинилося назавжди.

Священослужителі звершили чин похорону в Храмі Святого Великомученика Пантелеймона. Поховали солдата на Алеї Слави з військовими почестями на місцевому кладовищі у місті Гайсин. У чоловіка залишилися троє дітей, дружина, батьки.

Раніше повідомлялося, що дружина захисника, який поліг у Бахмуті, вирощує дуби на честь загиблих бійців.

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