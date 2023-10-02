37.61 / 38.37 39.85 / 40.85
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Без батька лишилось троє дітей: у бою за Роботине смертельні травми отримав український воїн

20:00 3 жовтня 2023
Олександр Гарнюк

На Запоріжжі 30 серпня внаслідок мінометного обстрілу позицій отримав важкі бойові поранення Олександр Гарнюк — мешканець Гайсинської громади. Та 23 вересня його серце зупинилося назавжди у вінницькій лікарні. Захиснику було 40 років, повідомляє Гайсинська міська рада.

Олександр ще в червні минулого року був мобілізований у лави ЗСУ. Солдат проходив військову службу на посаді радіотелефоніста відділення управління командира одного із мінометних взводів механізованого батальйону 116 окремої механізованої бригади. Воїн 30 серпня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу позицій в районі населеного пункту Работине Запорізької області отримав важкі бойові поранення. Протягом місяця, військовослужбовець боровся за життя, однак 23 вересня його серце зупинилося назавжди.

Священослужителі звершили чин похорону в Храмі Святого Великомученика Пантелеймона. Поховали солдата на Алеї Слави з військовими почестями на місцевому кладовищі у місті Гайсин. У чоловіка залишилися троє дітей, дружина, батьки.

Раніше повідомлялося, що дружина захисника, який поліг у Бахмуті, вирощує дуби на честь загиблих бійців.

11

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

права

Суттєво ускладнить життя водіям: в Раді планують нововведення для українців за кермом

кінь

Ракам — приємні звістки, Козорогам — вдалі поїздки, Рибам — блискучі ідеї: гороскоп на день небесного Коня Пегасика

Анатолій Євдокименко з бабусею

Вирішив розпочати нове життя: внук Софії Ротару розповів, чому втік з України

Оплата проїзду

У Києві круто змінюють правила оплати проїзду у транспорті: що важливо знати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту