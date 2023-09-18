Залишилось четверо дітей: у боях за Роботине загинув житель Рівненщини

Березнівська громада на Рівненщині попрощалася зі старшим механіком-водієм механізованого батальйону Валерієм Друзем. Він загинув у Запорізької області, поблизу населеного пункту Роботине. Йому назавжди 43 роки.

«Захисник народився та постійно проживав у місті Березне. Закінчив лісовий коледж і у 2003 році — Національний аграрний університет за спеціальністю „Лісове господарство“. В Березнівській міській територіальній громаді він був відомим підприємцем», — повідомляє місцева влада.

Військову службу у Збройних Силах України Валерій проходив з перших днів повномасштабної війни — з 26 лютого 2022 року. 20 серпня 2023 року боєць мужньо прийняв свій останній бій, де отримав важкі поранення, від яких помер 5 вересня 2023 р. у лікарні міста Дніпра.

Останній земний шлях загиблого героя був вкритий живими квітами. Під виконання Державного гімну України та військовий салют завершився земний шлях Валерія, якого поховали на міському кладовищі поруч із загиблими захисниками України.

У полеглого захисника залишилися батьки, дружина та четверо дітей, з них двоє неповнолітніх — 2014-го та 2017 років народження…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув старший брат основного воротаря «Шахтаря» Сергій Різник.

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