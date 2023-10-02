Не тут і не зараз: Сунак про можливість тренувань наших бійців британськими інструкторами в Україні

Раніше газета The Sunday Telegraph повідомила, що міністр оборони Грант Шаппс припустив, що британські війська можуть тренувати сили в Україні. За словами пана Шаппса, він говорив з армійським керівництвом про те, що «більше тренувань» буде проведено в охопленій війною країні, а також обговорював з Володимиром Зеленським можливість допомоги Королівського флоту в захисті комерційних суден у Чорному морі.

Але Ріші Сунак заперечив, що це станеться найближчим часом, заявивши, що плани не для «тут і зараз». Під час візиту до Бернлі прем'єр-міністр заявив телерадіокомпаніям: «Я думаю, що про це повідомляють неправдиво».

Він сказав, що британські війська тренували українців у Великій Британії, повідомляє Sky News.

«Міністр оборони говорив про те, що цілком можливо, що одного дня в майбутньому ми зможемо провести деякі з цих тренувань в Україні. Але це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз — немає британських солдатів, які будуть відправлені воювати в нинішньому конфлікті. Це не те, що відбувається. Що ми робимо, так це тренуємо українців тут, у Великій Британії. Це те, чим кожен повинен пишатися, тому що це має величезне значення», — додав Ріші Сунак.

У 2022 році Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів, а прем'єр-міністр Ріші Сунак пообіцяв зробити те ж саме у 2023 році. Влітку цього року Британія провела Конференцію з відновлення України у партнерстві з Україною, яка зібрала понад 49 мільярдів фунтів стерлінгів (60 мільярдів доларів) на відбудову України.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський обговорив з Ріші Сунаком посилення ППО.

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