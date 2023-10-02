Чи оплатять працівникові лікарняний, якщо на підприємстві введено неповний робочий тиждень: у ПФУ дали відповідь

Оплата листків непрацездатності (лікарняних), які мають право видавати як лікарі у закладах, так і медики-ФОПи, оплачується навіть тоді, якщо на підприємстві запроваджено неповний робочий тиждень.

«Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень обсягу трудових прав працівника (стаття 56 Кодексу законів про працю України)», — пояснюють у Пенсійному фонді України.

Зазначається, що у випадках запровадження на підприємстві неповного робочого дня або неповного робочого тижня допомога з тимчасової непрацездатності за період тимчасової непрацездатності працівника, календарні дні якої припали на зазначений період, надається йому на загальних підставах за календарні дні тимчасової непрацездатності.

Раніше у ПФУ зазначали, що допомога з тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу, а також називали категорії громадян, яким її в такому ж обсязі виплачують незалежно від тривалості набутого страхового стажу.

Фото Pixabay

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