Чи будуть виплачені «лікарняні», якщо листок тимчасової непрацездатності виданий лікарем-ФОП: юристи дали відповідь

Незважаючи на те, що в сучасній медицині давно немає різниці між приватною та державною/комунальною медичною практикою щодо юридичної сили медичної документації, все ще існує багато міфів стосовно приватної медицини. У «Юридичному пораднику для ВПО» відповіли на одне із найпоширеніших запитань: чи будуть виплачені «лікарняні», якщо листок тимчасової непрацездатності було видано лікарем-ФОПом. До речі, нагадаємо, що «лікарняні» та «декретні» в Україні виплачує Пенсійний фонд.

«Підставою для нарахування лікарняних є виданий та оформлений в установленому порядку листок непрацездатності, або ж, як його частіше називають, «лікарняний» листок.

Лікар-ФОП, який займається приватною медичною практикою та отримав ліцензію Міністерства охорони здоров’я на надання медичних послуг, є таким самим лікуючим лікарем, як і лікарі, що працюють у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Тобто, він наділений тими самими повноваженнями, зокрема, видавати «лікарняні» листки. Так, відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, право видачі листків непрацездатності надається лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці! Відповідно до тієї ж Інструкції при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар (в тому числі і лікар-ФОП) в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів".

Залежно від тяжкості захворювання такий «лікарняний» може бути продовжений ще на 10 календарних днів, тобто тривалість лікарняного становитиме всього 15 календарних днів. Якщо ж непрацездатність триває понад 15 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі — ЛКК (лікарсько-консультативна комісія).

«Таким чином, максимальний термін, на який лікар, що здійснює індивідуальну медичну практику, може самостійно видати листок непрацездатності обмежується 15 календарними днями. Утім він може організувати співпрацю із закладом охорони здоров’я, що надає первинну медичну допомогу, де є відділення, завідувач і можливість сформувати ЛКК. За потреби цю можливість слід уточнювати у лікуючого лікаря-ФОП в індивідуальному порядку. Листки непрацездатності в Україні видаються в електронній формі. Виняток — технічна неспроможність лікаря / лікувального закладу на період воєнного стану та на 3 місяці після його скасування».

Щоби отримати е-лікарняний, варто звернутися для медичного огляду до лікаря. Він встановить факт тимчасової непрацездатності та сформує електронний медичний висновок у Реєстрі медичних висновків.

«Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (далі — МВТН) з моменту накладання на нього кваліфікованого електронного підпису лікаря автоматично передається з Електронної системи охорони здоров’я до Електронного реєстру листків непрацездатності. На підставі МВТН формується листок непрацездатності.

Електронний листок непрацездатності має унікальний реєстраційний номер і надійде роботодавцю пацієнта в його кабінет страхувальника і самому пацієнту в його особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду.

Дані електронного листка непрацездатності надходять до Реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України у закритому вигляді та відразу відображаються в Електронному кабінеті страхувальника (роботодавця) у відповідному статусі.

Через 7 днів після закриття електронний переходить у статус «Готовий до сплати». На підставі сформованої заяви-розрахунку за даними Реєстру страхувальник (роботодавець) може робити виплату".

Раніше «ФАКТИ» писали, кому з українців лікарняний лист сплатять у розмірі 100 відсотків середньої зарплати: у Пенсійному фонді назвали категорії.

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