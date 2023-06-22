Кому з українців лікарняний лист сплатять у розмірі 100 відсотків середньої зарплати: у Пенсійному фонді назвали категорії

Попри те, що українці більше року живуть в умовах повномасштабної війни, люди в нашій країні не припиняють працювати та сплачувати податки. Однак в житті кожного працюючого трапляються періоди, коли він не може працювати чи то за станом свого здоров'я, чи то, серед, іншого, у зв'язку з хворобою дитини.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) у разі наявності у них понад вісім років страхового стажу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Крім того, допомога по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від тривалості набутого страхового стажу виплачується:

• громадянам, віднесеним до 1−3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

• одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

• ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

• членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

• особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань;

• донорам, які мають право на пільгу;

• реабілітованим особам, жертвам репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917−1991 років, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув'язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Зазначимо також, що в Україні допомогу з тимчасової непрацездатності можуть призначати та надавати як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом. Про це повідомили у ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області.

Так, першочергово лікарняні виплачують за основним місцем роботи. Це передбачено частиною першою статті 22 Закону України від 23.09.99 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Виплати можуть надавати за місцем роботи за сумісництвом лише в одному разі — при нереалізації права на отримання такої допомоги за основним місцем роботи.

Раніше «ФАКТИ» писали, як отримати лікарняний в умовах війни, а також про те, хто сплатить лікарняний евакуйованому працівнику, якщо роботодавець залишився на окупованій території.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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