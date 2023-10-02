Якщо чоловік зник безвісті: у Держпраці назвали категорію українців, які мають право на додаткову оплачувану відпустку

В Україні, яка бореться з російською агресією, багато людей вважаються зниклими безвісті. Жінки, у яких є діти, а чоловіки яких вважаються зниклими безвісті, мають право на додаткову відпустку. Про це повідомили в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці.

«Відповідно до Закону України „Про відпустки“ одинокій матері, батьку дитини, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів. Одинока мати це мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком», — йдеться у повідомленні.

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