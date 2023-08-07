Відпустка працівника за умов воєнного стану: чи має роботодавець право у ній відмовити

В Україні, де нещодавно було продовжено дію воєнного стану, роботодавець під час воєнного стану може відмовити деяким робітникам у наданні деяких видів відпусток, пише Безоплатна правова допомога.

Так, права на відпустки в Україні гарантуються:

• Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР;

• Кодексом законів про працю України.

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136):

• у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. (ч.2 ст12).

Дана норма застосовується до працівників залучених до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. Також важливо знати, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Окрім того, під час воєнного стану працівник має право, окрім основної щорічної відпустки, оформити додаткову відпустку. Обмежень у зв’язку з воєнним станом законом не встановлено.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні змінилися правила виплати «відпускних», а також про те, хто може отримати грошову компенсацію замість відпочинку.

Фото: news.dtkt.ua

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