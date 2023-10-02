Циганков дізнався вердикт лікарів: чи зіграє лідер збірної України у жовтневих матчах відбору Євро-2024

Півзахисник збірної України Віктор Циганков, який забив переможний м'яч у поєдинку проти команди Північної Македонії, не допоможе «жовто-синім» у найближчих матчах відбору Євро-2024 (14 жовтня проти македонців у Празі та 17-го проти Мальти у Та-Калі) через травму.

Клуб ексдинамівця «Жирона» офіційно оголосив, що один з лідерів команди вибув з ладу приблизно на місяць через травму двоголового м'яза стегна, яку отримав у матчі чемпіонату Іспанії проти «Реала» (0:3). У тій зустрічі, нагадаємо, Циганкова було замінено у перерві.

Нагадаємо, що Віктор Циганков виступає за національну команду з 2016 року і відтоді у 49 поєдинках забив 11 м'ячів та віддав п'ять гольових передач.



Додамо, що підготовку до майбутніх зустрічей команда Сергія Реброва розпочне 7 жовтня у Празі.

Становище команд у групі С: 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Італія — 7 (4); 3. Україна — 7 (5); 4. Північна Македонія — 7 (5); 5. Мальта — 0 (5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна серйозно покарана УЄФА за підсумками матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Фото uaf.ua

89

Читайте нас у Facebook та Instagram