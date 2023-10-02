Зарплати полонених і зниклих безвісти військових отримуватимуть їхні родичі. Але не всі

Сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, які потрапили в полон, поліцейських та членів їхніх сімей. Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Законом пропонується зберегти грошове забезпечення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, та можливість виплати їх сім'ям. Крім тих, хто здався в полон, добровільно.

Також законом уточнюється порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток, за невикористані дні відпусток під час загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських. У той же час передбачено удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Крім того, військовослужбовцю на підставі укладання ВЛК надається відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва).

Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та відпустці для лікування через хворобу або у відпустці для лікування становить не менше тижня і не може перевищувати загалом чотири місяці поспіль (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі терміни перебування у лікуванні).

Раніше «ФАКТИ» писали, на які суми можуть розраховувати українські захисники після звільнення зі служби.

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