Туреччина завдала ракетних ударів по курдах у відповідь на вибух в Анкарі

Турецька армія завдала серію потужних авіаударів у районах Метіна, Хакурк, Канділь і Гара на півночі Іраку по об'єктах Робочої партії Курдистану. Нагадаємо, РПК офіційно визнана терористичною організацією в Туреччині, Євросоюзі та США.

«Загалом було знищено 20 об'єктів — печери, бункери, сховища і склади, які використовує РПК», — заявило Міністерство оборони Туреччини.

Стверджується, що внаслідок ударів було «нейтралізовано велику кількість терористів». Особливо підкреслюється, що під час операції було вжито всіх запобіжних заходів, щоб уникнути нанесення шкоди цивільному населенню, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу.

«Збройні сили Туреччини продовжуватимуть боротьбу з тероризмом в ім'я виживання і безпеки нашої країни і нашого народу», — заявляє Міністерство оборони Туреччини.

Влада Іраку підтвердила, що ударів було завдано по територіях, які контролюються курдами.

Авіаудари стали відповіддю Туреччини на вибух, який стався вранці 1 жовтня в Анкарі. За даними влади, це був теракт. Двоє людей під'їхали на автомобілі до вхідних воріт Головного управління охорони МВС. Будівля розташована поруч із парламентом Туреччини. Невідомі спробували прорватися всередину. Одного з них застрелили співробітники сил безпеки, після чого інший чоловік здійснив самопідрив.

У результаті двоє поліцейських дістали легкі поранення. Відповідальність за теракт взяла на себе РПК. У поширеній заяві від імені РПК сказано, що вибух влаштувала група «Безсмертний батальйон». Вона ж влаштувала теракти в Стамбулі у 2016 році.

Вибух в Анкарі стався всього за кілька годин до відкриття парламенту після літньої перерви. На першому засіданні виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Наразі встановлено, що терористи викрали автомобіль у місті Кайсері, яке розташоване за 260 км на південний схід від турецької столиці. При цьому вони вбили водія машини.

У своїй промові Ердоган назвав вибух «останнім сплеском тероризму». «Підлі люди, які націлилися на мир і безпеку наших громадян, не досягли своєї мети і ніколи не досягнуть її», — заявив турецький лідер.

Раніше повідомлялося, що турецькі спецслужби ліквідували лідера ісламістів у Сирії.

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