Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який нещодавно закликав путіна до припинення війни в Україні, в ефірі телеканалу TRK Turk заявив, що турецькі спецслужби ліквідували ватажка терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД) Абу аль-Хусейн аль-Курейши. Успішна операція, стверджує турецький лідер, була проведена в Сирії 29 квітня. Інших подробиць він не повідомив.

Reuters із посиланням на сирійські спецслужби пише, що турецький рейд було проведено в місті Джандаріс на північному заході Сирії. Інших підтверджень ліквідації Курейші поки що немає.

Терористичне угруповання втратило вже другого ватажка за останні два місяці. Попередник Курейші, якого звали Абу аль-Хасан аль Хашимі аль-Курейші, загинув у лютому. Американський спецназ вистежив, де переховувався лідер терористів. Після перестрілки ватажок ІД, не бажаючи здаватися, привів у дію вибуховий пристрій. Загинув він і вся його сім'я.

«Усунуто серйозну терористичну загрозу всьому світу», — заявив тоді президент США Джо Байден.

Боротьба з «Ісламською державою» триває вже майже 10 років. У 2017 і 2018 роках угруповання зазнало важких втрат на полі бою в Іраку, а потім у Сирії. Терористи втратили колишній вплив, проте продовжують становити загрозу на Близькому Сході та в країнах Північної Африки. У період розквіту угруповання «Ісламська держава» контролювало територію, на якій мешкали щонайменше 8 млн осіб.

Західні ЗМІ вважають, що Ердогану дуже була потрібна ця операція спецслужб, щоб хоча б трохи підвищити свій рейтинг. У Туреччині 14 травня мають відбутися президентські вибори. Передвиборча кампанія зараз досягла апогею. Потужні землетруси, які забрали життя десятків тисяч людей цього року, підірвали популярність Ердогана. Він ризикує програти вибори.

Раніше в Держдепі США заявили про те, що російська армія використовує в Україні ту саму тактику, що й терористи «Ісламської держави» в Сирії та Іраку.

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