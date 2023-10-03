На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія: що це означає для України

У Словаччині відбулися чергові парламентські вибори. Попри дані опитувань громадської думки, перемогу здобула популістська партія «Курс — соціальна демократія» (SMER). Напередодні голосування ЗМІ обіцяли успіх ліберально-центристській партії «Прогресивна Словаччина». В результаті SMER на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо отримала майже 24% голосів. «Прогресивна Словаччина» змушена задовольнятися 17%.

Фіцо залишається вірним своїм передвиборчим заявам. Після оголошення підсумків голосування, яке відбулося 30 вересня, він заявив: «Словаччина має серйозніші проблеми, ніж Україна. Війна в Україні — це величезна трагедія для всіх. Але подальші вбивства нікому не допоможуть, тож потрібні мирні переговори».

Раніше, як уже повідомляли «ФАКТИ», Фіцо, якого західні ЗМІ називають «словацьким Орбаном», обіцяв припинити будь-яку військову допомогу Україні та називав наївними плани Києва щодо деокупації захоплених росією територій.

Коментуючи перемогу SMER на виборах, Фіцо заявив, що очікує від президента Словаччини Зузани Чапутової мандат на формування нового уряду. Він обіцяє створити коаліцію за два тижні.

У парламент, окрім партії Фіцо та «Прогресивної Словаччини» на чолі з віцеголовою Європарламенту Михалом Шимечкою, пройшли також «Голос» колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні (14,7%) та чотири партії, які змогли з певним зусиллям подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Ні Фіцо, ні Шимечці одного «Голосу» не вистачить, щоби сформувати коаліцію. До того ж Пеллегріні раніше підтримував Фіцо.

Шимечка не приховує своїх настроїв. Він заявив, що перемога SMER стала «поганою новиною для Словаччини», але ще гіршою буде, якщо Фіцо вдасться створити коаліцію.

«Ми зробимо все, щоб Роберт Фіцо не правил Словаччиною», — обіцяє Шимечка.

Але багато хто з європейських політологів вважає, що Фіцо вдасться домовитися з націоналістами. І тоді, за умови, що Пеллегріні погодиться увійти до такої коаліції, на Словаччину чекає відверто проросійський уряд.

Для України такий сценарій означає серйозні проблеми. По-перше, в Угорщини, яка блокує вступ нашої країни до ЄС та НАТО, з'явиться союзник. Фіцо називає вступ України до НАТО «гарантією початку третьої світової війни». І подолати небажання двох країн буде набагато складніше, ніж однієї.

По-друге, досі Словаччина відігравала важливу роль у наданні військової допомоги Україні. Братислава надала Києву гаубиці Zuzana-2, гелікоптери М-17 та всі 13 своїх винищувачів МіГ-29. У квітні 2022 року Словаччина передала Україні надзвичайно потрібну для захисту неба систему ППО С-300.

Словацькі оборонні підприємства під час війни запрацювали для забезпечення військових потреб України та вчетверо збільшили свої прибутки.

По-третє, залізничне сполучення України з ЄС через Словаччину також має неабияке значення.

По-четверте, за офіційними даними, понад 100 тисяч українських громадян отримали тимчасовий захист у Словаччині (станом на 31 липня 2023 року).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що глава МЗС Угорщини має намір зустрітися із сергієм лавровим, щоб «використати тиждень для миру».

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