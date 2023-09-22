Цитує російську пропаганду і погрожує скасуванням військової допомоги Україні: у Словаччині у виборчих перегонах лідирує колишній прем’єр

У суботу, 30 вересня, у Словаччині, повітряний простір якої допомагає захищати Німеччина, відбудуться чергові парламентські вибори. Фаворитом є колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який був змушений піти у відставку 2018 року на тлі масових протестів, спричинених убивством журналіста-розслідувача та його нареченої.

Фіцо пішов в опозицію. І зараз користується негативними настроями в суспільстві, зокрема ситуацією навколо українського зерна та іншої фермерської продукції. Політик зайняв відкриту проросійську позицію.

«Ми мирна країна. Ми не передамо жодного снаряда в Україну!» — заявив Фіцо на політичному мітингу напередодні виборів.

Його слова суперечать офіційній політиці нинішньої влади Словаччини. Братислава постачала зброю і пропонувала Києву потужну політичну підтримку в рамках Європейського Союзу і НАТО.

«Києву і москві в будь-якому разі доведеться сісти за стіл переговорів і дійти згоди. росія ніколи не покине Крим, ніколи не покине території, які вона контролює», — заявив Фіцо.

Свою передвиборчу кампанію 59-річний політик побудував на різкій критиці української влади, а також Євросоюзу і НАТО, які надають підтримку Києву.

«Війна почалася 2014 року, коли українські нацисти і фашисти почали вбивати російських громадян у Донецьку і Луганську», — повторює за кремлем Фіцо.

Він вимагає скасування санкцій проти росії, закликає до зближення з москвою після завершення війни і обіцяє накласти вето на членство України в НАТО, якщо альянс надасть нашій країні таку можливість.

На щастя, перемога Фіцо не гарантована. Жодна партія в Словаччині не здатна забезпечити собі парламентську більшість. Формування коаліційного уряду неминуче, і це може виявитися важким завданням для Фіцо.

Крім того, у Брюсселі дають зрозуміти, що Словаччина ризикує зайти надто далеко, якщо справді вирішить йти врозріз із політикою ЄС і НАТО.

Проте популярність партії Роберта Фіцо, яка поки що з невеликим відривом лідирує відповідно до опитувань громадської думки, свідчить про те, що багато виборців у Словаччині втомилися від економічних проблем, спричинених пандемією ковіду, високою інфляцією, пов'язаною з війною в Україні, і зростанням нелегальних мігрантів.

Соціологи також вказують на велику негативну роль, яку відіграє дезінформація в соціальних мережах. Вона посилила поляризацію серед виборців у Словаччині та сприяла зростанню скептицизму і невдоволення щодо підтримки, яку Братислава надає Києву.

Позиція Фіцо і його ймовірний успіх на виборах все ж таки серйозно турбують Захід. НАТО і ЄС хочуть зберегти єдність у питаннях політики щодо Росії. У Брюсселі розуміють, що Фіцо може об'єднатися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, і це здатне призвести до розколу всередині Євросоюзу і Північноатлантичного альянсу.

Є надія на те, що Роберт Фіцо використовує проросійську риторику тільки заради перемоги на виборах. Він відомий своїм прагматизмом. Раніше, коли він обіймав посаду прем'єр-міністра, Фіцо значною мірою уникав сварок із партнерами по ЄС і НАТО.

Раніше повідомлялося, що Польща і Словаччина передали Україні винищувачі.

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