Падіння підлітків з балкону багатоповерхівки у Києві: поліція розпочала кримінальне провадження

За фактом падіння дівчини та хлопця з балкона багатоповерхівки в Києві слідчий відділ Дніпровського управління Нацполіції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою — самогубство.

Про це повідомили в поліції столиці.

Також правоохоронці додали, що тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування.

Крім того, в поліції попередньо встановили, що загиблі — зведені брат і сестра. Водночас в мережі з’являється різна інформація — що загиблі начебто були парою. Також що нібито загиблі жили раніше в інтернаті, нібито в загиблої дівчини є зведена сестра, яка розповіла, що пара вживала наркотики.

«Після встановлення всіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свою смерть двоє підлітків буквально зняли на відео, ведучи пряму трансляцію в одній з соцмереж. Також раніше в мережі з’являлися відео, на якому хлопець з дівчиною стверджують, що вони готуються вчинити суїцид. В одному зі своїх роликів дівчина стверджує, що вони тверезі та нічого не вживали, а своє самогубство планували ще з понеділка.

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