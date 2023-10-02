Транслювали смерть у прямому ефірі: з'явилися нові дані про самогубство молодої пари у Києві (відео)

У Києві з балкона 24-поверхового будинку викинулися 17 та 18-річні брат із сестрою. Стало відомо, що вони транслювали свою смерть у прямому ефірі, повідомляє Telegram-канал «Украина.Новости».

У ЗМІ також з'явилася непідтверджена інформація, що вони нібито були зведеними братом та сестрою і насправді були парою.

Відео не рекомендоване для перегляду людьми з вразливою психікою

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Одесі на Французькому бульварі з вікна квартири на 16 поверсі випала молода жінка з дворічною дитиною.

Фото: Україна зараз

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