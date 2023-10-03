Поліція безсила: уряд Швеції кидає армію на боротьбу з небувалою хвилею вбивств

Уряд Швеції, поліція якої брала участь в унікальній спецоперації Європолу та ФБР, змушений залучити армію до боротьби з хвилею тяжких злочинів, яка захлеснула країну. Такого рівня збройної злочинності в сучасній історії королівства ще не було. Останніми місяцями спостерігається різке зростання нападів і вбивств із застосуванням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.

«Я не можу не визнати, наскільки серйозною є ситуація. Швеція ніколи раніше не бачила нічого подібного. Жодна інша країна Європи зараз такого не переживає», — заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Лише минулого тижня протягом 12 годин у Стокгольмі було застрелено двох молодих чоловіків.

До цих двох убивств за добу додалася загибель 24-річної вчительки на півночі країни. У її будинку хтось привів у дію вибуховий пристрій. Місцеві ЗМІ припускають, що молода жінка стала випадковою жертвою кримінальних розборок. Бомба призначалася для її сусіда, який підозрюється у злочинній діяльності.

У вересні жертвами озброєних банд у Швеції стали загалом 12 осіб. Їх було вбито за допомогою вогнепальної зброї або вибухових пристроїв. Це найвищий показник із грудня 2019 року.

За рішенням уряду, з 2 жовтня армія почала сприяти поліції з аналізом даних, логістикою, криміналістичною експертизою та роботою з вибуховими речовинами.

Прем'єр-міністр Швеції заявив про необхідність законодавчо розширити повноваження армії в боротьбі зі злочинністю.

Ульф Крістерссон очолив право-центристський уряд минулого року. Однак, у його кабінету немає більшості в парламенті. Він обіцяв знизити злочинність, але не впорався з цим завданням, що викликає серйозне невдоволення виборців. Прем'єру довелося вдатися до допомоги армії.

Шведські ЗМІ пов'язують зростання кількості вбивств у країні з внутрішнім конфліктом у кримінальній банді, відомій як мережа «Фокстрот». Вона розкололася на два угруповання, які тепер перебувають у стані постійної ворожнечі.

Лідери банд стали все частіше залучати до своєї злочинної діяльності неповнолітніх, оскільки суди ухвалюють особам, молодшим за 18 років, м'які вироки в судах або взагалі звільняють від покарання.

Поліція у зв'язку з цим б'є на сполох. За оперативними даними, наркотиками у Швеції вже торгують діти віком 10 років. І вони теж використовують різні види зброї в конфліктах.

Купити вогнепальну зброю в королівстві давно вже перестало бути проблемою. Звісно, вона продається нелегально, і це дуже вигідний бізнес, яким переважно займаються вихідці з балканських країн.

Минулого року внаслідок перестрілок у Швеції загинуло понад 60 осіб, що є найвищим показником за всю історію ведення подібної статистики.

Очікується, що нинішній рік поб'є цей рекорд.

Швеція впевнено лідирує в Європі за кількістю вбитих унаслідок вуличних перестрілок. Щороку в королівстві так гине чотири людини з мільйона. У середньому в Європі цей показник становить 1,6 людини на мільйон.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії невідомий із мачете напав на вірян у церкві.

На фото в заголовку шведські поліцейські на місці вбивства внаслідок стрілянини на півдні Стокгольму

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