Померли на місці події: в Києві військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі

Вночі у вівторок, 3 жовтня, в Києві п'яний військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі. Військового затримано, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє телеграм-канал «Київ. Головне».

Подія відбулася близько 01:30 на вул. Лаврська. Між військовослужбовцем ЗСУ Костянтином Кіріяченком та двома іншими військовими виник конфлікт, під час якого останній зі свого табельного автомата Калашнікова розстріляв обох товаришів по службі.

Постраждалі померли на місці події. Після чого Кіріяченко спробував втекти, але за дві години був затриманий.

В поліції відкрили кримінальне провадження. Військовому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Поки що невідома причина конфлікту, що призвела до трагедії.

Нагадаємо, в Полтавській області суд виніс вирок капітану, який пострілом з автомата випадково вбив солдата. Офіцера визнали винним у загибелі солдата та засудили до п'яти років.

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