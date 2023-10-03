Вирішив розпочати нове життя: внук Софії Ротару розповів, чому втік з України

На самому початку повномасштабної війни стало відомо про т. е. що син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко і її внук Анатолій намагалися незаконно перетнути кордон України з Молдовою.

Ніхто із зіркового сімейства ситуацію так і не прокоментував, але згодом вдалося дізнатися, що онук легендарної співачки таки виїхав до Лондона.

Вся справа в тому, що хлопець опублікував кілька фото звідти і навіть встиг співпрацювати з фотографом, пише видання для жінок woman24.kyiv.ua.

А нещодавно красень Анатолій дав перше з початку повномасштабної війни інтерв'ю виданню Deep House London.



В ньому Євдокименко, який будує музичну кар'єру під псевдонімом SHMN, заявив, що був змушений поїхати, щоб розпочати нове життя.

«З початком війни я був змушений залишити країну, щоб розпочати нове життя. Вже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому навчило мене і дала новий погляд на життя», — сказав він .

Водночас, 29-річний онук Софії Ротару висловив співчуття сім'ям загиблих внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

«Цей рік, безумовно, був найскладнішим роком у моєму житті, але й самим перетворюючим, я маю сказати. Більше того, це був воістину руйнівний та трагічний рік для всього народу України, мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни», — підсумував артист.

Відзначимо, що на противагу Євдокименку чимало з представників українського шоу-бізнесу пішли захищати батьківщину зі зброєю в руках, і навіть вже поклали своє життя.

Фото Instagram Софії Ротару і Анатолія Євдокименка

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