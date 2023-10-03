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Події

Естонець, який служив в Інтернаціональному легіоні, загинув під час бойових дій на сході України

21:15 4 жовтня 2023
вибух

Це вже другий громадянин Естонії, який служив в Інтернаціональному легіоні та загинув на війні в Україні.

Видання Postimees повідомляє, що Танель Кріггуль, позивний «Стінгер», загинув внаслідок удару російського безпілотника поблизу міста Лиман Донецької області, що підтвердили виданню три людини, які служать в одному підрозділі. В будинок, де він перебував, влучив снаряд.

Інтернаціональний легіон територіальної оборони України був сформований українським урядом у лютому 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення рф.

У березні цього року колишній офіцер Сил оборони Естонії (EDF) Іво Юрак, який також служив в Інтернаціональному легіоні, загинув у бою під Бахмутом Донецької області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли також про загибель у боях за Україну польського бійця змішаних єдиноборств Томека Валентека.

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