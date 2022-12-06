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«Вшануймо їхню пам’ять!»: в Україні загинули двоє поляків

9:05 7 грудня 2022
Януш Шеремета

Двоє громадян Польщі, яка прийняла найбільше наших біженців, загинули на фронті війни України з росією, повідомляють соціальні мережі. Один з них — Януш Шеремета на псевдо «Козак», це підтвердила виданню PAP журналістка «Wprost» Кароліна Бака-Погоржельська. Януш Шеремета воював в Україні у лавах Інтернаціонального легіону.

Загибель Шеремети та його бойового побратима також підтвердили у Фейсбуці.

«На жаль, Януш Шеремета на псевдо «Козак» разом зі своїм товаришем Кшиштофом загинули на фронті, — йдеться у повідомленні — Це найсумніша новина, яку я коли-небудь отримував. Від імені Януша дякую всім за надану допомогу, за повну коробку слів підтримки. Сім'ям Януша і Кшиштофа Тіфеля, всім близьким висловлюю щирі співчуття. Януш, ТИ МОЛОДЕЦЬ! Відпочивай, Брат«

Крім того, про загибель воїнів з Польщі повідомив у Twitter кореспондент Polsat News в Україні Матеуш Лаховський.

«На фронті загинули двоє поляків: Януш Шеремета на псевдо „Козак“ та його побратим Кшиштоф з Міжнародного легіону. Вшануймо їхню пам'ять!» — написав він.

Нагадаємо, що наприкінці липня організація MMA Poland повідомила про загибель на війні Томека Валентека, польського бійця-аматора змішаних бойових мистецтв. Він входив до складу Міжнародного легіону захисту України.

На фото в заголовку Януш Шеремета

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