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Копія матері: путініст Шепелєв, який зніматиме пропагандистське шоу у Маріуполі, показав сина від Фріске

22:00 4 жовтня 2023
Дмитро Шепелєв із сином Платоном

У столиці рф відбулася прем'єра серіалу «Плакса», та серед гостей був ексведучий українського проєкту «Розсміши коміка» Дмитро Шепелєв, який зніматиме для пропагандистського каналу «росія-1» шоу в Маріуполі, де рашисти вбили тисячі українців. Путініст привернув увагу тим, що вперше за багато років показав 10-річного сина Платона. Хлопчик помітно виріс і став ще більше схожий на свою знамениту маму Жанну Фріске, яка померла від раку. На перший світський вихід Платон одягнув джинсову куртку та білу футболку з ланцюгом.

Перші вісім років життя дитини Шепелєв намагався приховувати сина від сторонніх очей та навіть не публікував фото Платона в соцмережах. У 2021 році влаштував їхню першу спільну фотосесію, а торік хлопчик завів у мережі свою сторінку.

Платону було лише два роки, коли Жанна Фріске померла після важкої боротьби з онкологічною хворобою. Після смерті співачки Дмитро забрав сина й заборонив родичам артистки спілкуватися з хлопчиком. У 2017-му путініст Шепелєв зустрів нове кохання, дизайнерку Катерину Тулупову. У 2021 році в них народився син.

Нагадаємо, український шоумен та ведучий Анатолій Анатоліч різко засудив вчинок колишнього колеги Шепелєва, сказавши, що той визнав себе частиною нацистської системи.

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