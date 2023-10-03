Частина українців може до 1 листопада отримати допомогу у розмірі до 3100 грн: хто має на неї право

Незважаючи на те, що Кабмін не планує поки що підвищувати мінімальні пенсії та заробітну плату, частина українців зможе у жовтні отримати гроші, окрім пенсії.

Справа в тому, що в Україні ветерани війни, члени сімей загиблих та ветеранів війни, які набули цього статусу до 24 серпня, і не отримали виплати до Дня Незалежності України, можуть зробити це у жовтні. Для цього їм слід звернутись до органів Пенсійного фонду України або центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) до 1 листопада.

Про це йдеться в заяві Міністерства у справах ветеранів, пише OBOZREVATEL.

Згідно інформації видання, в Мінветеранів повідомили, що особам, які не є пенсіонерами та/або не перебувають на службі, разова грошова допомога до Дня Незалежності України виплачується за їхнім особистим зверненням до територіальних органів ПФУ за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебуванням) або в ЦНАП за даними про поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.

Отже, якщо вам до 24 серпня було встановлено статус та видано відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримали разової грошової виплати до Дня Незалежності, потрібно звернутися до 1 листопада до органів Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг, пояснили в Мінветеранів.

Також варто нагадати, що у жовтні деякі категорії українців можуть отримати надбавку до пенсії. Зокрема, додаткові кошти передбачені через досягнення певного віку чи потребу в догляді. Наприклад, громадяни, яким виповнилося 80 років і більше, можуть отримати до 570 грн.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, на які надбавки і доплати можуть розраховувати українці до кінця року.

168

Читайте нас у Facebook та Instagram