Не тільки пенсія: які надбавки і доплати можуть отримувати до кінця року українці

Незважаючи на війну, українські пенсіонери регулярно отримують не тільки пенсії, а й надбавки до них (це стосується тих громадян, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень (розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік)).

В першу чергу, йдеться про «вікові» виплати в розмірі:

— 570 гривень — старше 80 років;

— 456 гривень — від 75 до 80 років;

— 300 гривень — від 70 до 75 років.

Надбавка діє по всій території країни. Гроші виплачуються щомісяця, на додаток до основної пенсії.

Але, можливо, не всім пенсіонерам відомо, що крім вище вказаних надбавок, існують ще й ряд інших.

Надбавка за дітей

Цю надбавку нараховують пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для отримання такої надбавки необхідно подати заяву до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем отримання пенсії. А також додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника.

Надбавка за надстаж

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн. Отже, максимальний розмір доплати — 20,93 грн за 1 додатковий рік стажу. Наприклад, якщо жінка відпрацювала офіційно 40 років, то доплата до пенсії становитиме 209 гривень.

Доплата за донорство

На цю надбавку можуть розраховувати українці, які мають статус почесного донора. Наразі доплата, яка призначається відповідно до Закону України Про донорство крові та її компонентів, становить 258,90 гривні на місяць.

Ця сума додається до основних виплат пенсіонера. При зміні прожиткового мінімуму збільшення збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) і новою (після підвищення). Набути статусу почесного донора в Україні можна, якщо здати безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Як писали «ФАКТИ», у вересні деякі пенсіонери отримають підвищення виплат.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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