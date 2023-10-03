Зробите собі гірше: чи можуть затримати військовозобов’язаного за відмову брати повістку

Якщо відбувається затримання військовозобов'язаного поза правовими методами, потрібно одночасно скаржитися в декілька органів — ДБР чи поліцію.

Незважаючи на те, що мобілізацію в Україні вкотре продовжили, тепер до 15 листопада, деякі питання все ще цікавлять військовозобов'язаних.

Зокрема, питання про те, чи можуть представники Територіальних центрів комплектування і Соціальної підтримки (військкоматів) затримувати військовозобов'язаного при врученні повістки, особливо у тому випадку, коли довго не могли його розшукати.

Відповідь на це питання дав адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі «РБК-Україна».

З його слів, затримувати людей можна лише спільно з поліцією та при здійсненні певного злочину. Тоді як представники військкоматів не можуть затримувати за відмову отримувати повістку, навіть якщо людина поводиться агресивно та нервово.

Крім цього, існують так звані уповноважені особи або патрулі, до складу яких входять представники Нацполіції і військові Нацгвардії, призначені наказом коменданта. Зокрема, вказана особа повинна видати наказ або інші розпорядні документи, у яких вказуються їх повноваження.

«Є дві окремі постанови, які визначають, що можуть робити ці уповноважені особи на період воєнного стану. Це стосується і роботи на блокпостах, і огляду житла та службових приміщень, і огляду речей особи», — сказав Антон Маринич.

Адвокат зазначив, що у випадку затримання, яке відбувається поза правовими методами, потрібно одночасно скаржитися в декілька органів — на дії правоохоронців можна скаржитися в Державне бюро розслідувань. У поліцію можна звернутися залежно від того, хто працює — ТЦК чи ТЦК та правоохоронці одночасно.

«У випадку, якщо є відверте порушення з боку представників правоохоронних органів, варто скаржитись в різні органи», — додав Маринич.

Нагадаємо, що представники військкоматів повинні вручити повістку особисто в руки військовозобов'язаному. Адже передача повістки через родичів чи близьких вважається неналежним врученням та не має жодних юридичних наслідків, якщо людина не прийде до ТЦК та СП.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, яке покарання може бути за відмову проходити ВЛК під час війни.

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