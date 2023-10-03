Осінь буде переломною: астрологиня дала втішний прогноз про закінчення війни

В Україні наприкінці осені очікується сприятливий період — можливе звільнення великих територій. Ситуація буде подібною до деокупації Херсона.

Про це йдеться у прогнозі астрологині Ангеліни Вакуліної, пише «Главред».

За її словами, також можливий черговий обмін військовополоненими, на який вже не розраховували. Це можуть бути військові, яких раніше оголосили безвісти зниклими чи загиблими. Ще ймовірні подальші ворожі обстріли та жертви з боку простого населення.

«В середині листопада ми про ці події почуємо. Але період осені для України можна охарактеризувати напруженим. Будуть кілька днів дуже гучних і галасливих, але, в цілому, осінь буде напружено-стабільною. На жаль, „прильоти“ з жертвами ще будуть, особливо в нічний час. Поки закінчення обстрілів не бачу», — зазначає фахівець.

Зокрема, на Запорізькому напрямку залишиться відкритим питання ЗАЕС. Надалі з'являтиметься провокативна інформація щодо дати її підриву. Ситуація зберігатиметься напружено-стабільна. При цьому аварія може бути, проте не тих масштабів, які озвучують. Загалом, очікується, що Запорізька область повернеться у склад України.

Також вона прокоментувала свій попередній прогноз щодо можливої перемоги України у травні 2024 року.

«Перемога буде за Україною. Можливо, відсунеться дата нашої перемоги. Саме осінь буде переломною для України та росії, і цей період стане показовим. Будуть зустрічі, які будуть прокладати дорогу до миру. Я хочу сказати: не слухайте нікого, Україна буде процвітаючою країною. Будуть і кінець війни, і перемога, і повернення територій. Не варто слухати жаб, які розгойдують в людях паніку, говорять про тривалі терміни завершення війни», — наголосила Ангеліна Вакуліна.

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