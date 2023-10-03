Пугачова на це не пішла, і правильно зробила: відомий в рф стиліст розкрив «секрет молодості» Примадонни

Російський стиліст Сергій Звєрєв вважає, що у багатьох жінок є вада, яка може псувати їм зовнішність, і при цьому жінка може не усвідомлювати, що з нею відбувається. За словами стиліста, його подруга Алла Пугачова ніколи таким не відзначалася, тому і зберегла привабливість навіть у свої 74 роки.

Московське фото співачки

Такими спостереженнями Звєрєв поділився з виданням МК.

«Для багатьох жінок важливо, як вони виглядають. Звідси використання численних засобів, походи до косметологів та екстремальні процедури. Але це далеко не найважливіше», — вважає стиліст.

З донькою в Юрмалі, 2023 рік

Звєрєв вважає, що головне для жінки — це впевненість у собі. Не можна заздрити чиєїсь зовнішності, вважає стиліст. В якості прикладу він приводить ставлення до цього питання Примадонни.

«Алла ніколи нікому не заздрить. Це дуже важливо. Коли жінка заздрить іншій жінці, вона швидко старіє: у неї одразу з'являються друге підборіддя, гусячі лапки… Ще щось відбувається під пахвами та між ніг. Алла не має заздрості, тому вона в будь-якому віці — красуня. Ще не можна „чур-чурити“ (займатися магією). Алла ніколи цього не робила. Тому й виглядає шикарно», — впевнений Зверєв.

Відзначимо також, що співачка до всього є відданою і щирою людиною, що не може не відбиватися на зовнішності.

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