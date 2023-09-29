Алла Пугачова розплакалася: що стало причиною

Народна артистка СРСР Алла Пугачова не змогла провести в останній шлях близького друга Бориса Мойсеєва рік тому, оскільки він помер через тиждень після того, як співачка залишила путінську росію.

Не змогла вона побувати і на відкритті пам'ятника на могилі співака 27 вересня 2023 року.

Примадонна наперед попередила директора співака, що не зможе приїхати з Ізраїлю на відкриття пам'ятника. Але влітку в Юрмалі Сергій Горох зустрічався з нею. Артистці сподобався проект скульптури. Весь час, поки йшла робота над монументом, Пугачова допомагала узгоджувати деталі, радила як краще відобразити характер покійного.

«Я вважаю Аллу Борисівну співавтором пам'ятника. Коли народилася задумка, вона була на зв'язку. Ближче за людину, ніж Пугачова, у Бориса до кінця його життя не було. Мені була важлива її думка, я прислухався до її слів, показував їй ескізи. Узгоджували кожну деталь», — розповів Горох.

Прототипом скульптури стала постановка Бориса «Біль розлуки». Мідний пам'ятник має висоту три метри. Постамент виконаний у вигляді монолітного блоку з білого мансурівського граніту, на ньому висічені слова з пісні «Почни весь світ любити».

Того дня на Троєкурівському цвинтарі зібралися друзі Мойсеєва — Микола Трубач, Кім Брейтбург, Анжеліка Агурбаш та інші. Вінки та букети надіслали філіп кіркоров і Елтон Джон.

Після відкриття пам'ятника Сергій Горох відправив Пугачовій фото та відео з Троєкурівського цвинтаря.

«Алла Борисівна все отримала — і відео, і фото. Вона відповіла двома словами: «До сліз!» — цитують його слова журналісти.

Нагадаємо, раніше мережу вразило фото 74-річної Пугачової з недбалою зачіскою та в літній сорочці на пляжі в Ізраїлі.

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