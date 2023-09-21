Без шиньйона та тонни гриму: 74-річна Пугачова з недбалою зачіскою та в літній сорочці припала до чоловіка на пляжі

Алла Пугачова вже давно стала легендарною співачкою. Свого часу вона давала сотні концертів на рік. Але тепер артистка присвятила себе родині. Вона виховує двійнят Лізу та Гаррі. Разом із чоловіком Максимом Галкіним артистка відвезла дітей до Ізраїлю. Вони тепер живуть неподалік моря. Днями подружжя влаштувало домашнє свято на честь 10-річчя малюків.

А ось тепер подружжя Галкіна і Пугачової вирішило насолодитися прогулянкою узбережжям недалеко від Тель-Авіву.

Фото спочатку опублікував у себе в акаунті Максим Галкін, а потім його перепостили багато хто з шанувальників подружжя.

Як видно на фото, Примадонна вбралася в білу сорочку оверсайз із круглим вирізом під горло без коміра. Співачка відмовилася від звичного шиньйона. Її волосся було злегка закручене для надання об'єму і стало діставати їй плеч.

Артистка також зробила легкий макіяж у рожевому кольорі, зробивши акцент на природних рисах обличчя. Вона припала до Галкіна, позуючи на тлі моря.

Шанувальники захопилися тим, як виглядає Примадонна.

Раніше багато хто її критикував за неприродне старіння. Однак Алла Борисівна неодноразово пояснила, що продовжує молодість обличчя і стежить за зовнішністю заради дітей. Вона хоче бути гарною, щоб Ліза та Гаррі бачили її такою. Багато фанатів обсипали зірку компліментами.

Крім того, шанувальники почали слати фото, які переконливо показали, що Алла Пугачова завжди старалася бути в формі.

В Ізраїлі

В Юрмалі

Нагадаємо, раніше відомий телеведучий розкрив секрет краси Примадонни.

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