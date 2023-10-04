Унікальна операція: вперше в Україні донорську печінку пересадили одразу двом пацієнтам

У Львові, де раніше медики вперше в країні пересадили однорічному малюку печінку посмертного донора, проведено чергові унікальні операції.

«Вперше в Україні виконана спліт-трансплантація печінки! Донорський орган під час операції розділили на дві частини, які успішно пересадили малюку і дорослому. Унікальні для України втручання виконали спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова у нашому Першому медоб’єднанні Львова», — йдеться у повідомленні.

Фото першого медоб`єднання Львова

Тим часом трансплантологи медоб`єднання пересадили дві нирки та серце. Таким чином лікарям спільно вдалося врятувати п’ять життів, троє з яких — дитячі.

Донором втретє в історії України стала дитина: батьки 15-річного хлопчика, який помер через ушкодження мозку, ухвалили дуже складне рішення.

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Медики зазначають, що завдяки цьому рішенню подаровано шанс на життя Луці із Житомирщини. У малюка, якому 1,3 рочки, діагностована біліарна атрезія — печінка поступово відмовляє. Хлопчику пересадили меншу долю печінки, а більшу — 20-річному хлопцю з Винників.

Нове серце отримав 11-річний Владик із Тернопільщини, якому у шість місяців встановили діагноз — дилятаційна кардіоміопатія. Дитина могла померти у будь-який момент — серце було втричі збільшене та заледве поміщалося у грудній клітці.

Запрацювали нові нирки і у 12-річного Гени з Харкова та 18-річного Івана з Черкащини.

Після операцій минув тиждень, усі пацієнти почувають себе добре.

Нагадаємо, що раніше у Львові медики вперше самостійно пересадили пацієнту легені — операція тривала 16 годин.

Фото Першого медоб`єднання Львова

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