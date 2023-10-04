Ховалися від стрілка в туалетах і в магазинах: 14-річний підліток влаштував бійню в торговому центрі в Бангкоку

У великому торговому центрі Бангкока сталося масове вбивство. Бійню в столиці Таїланду, де не так давно вбили і розчленували українську модель, влаштував, як з'ясувалося, 14-річний підліток. Повідомляється, що він стріляв із пістолета. Поліція заарештувала стрілка.

14-річний підліток, який влаштував бійню. За деякими даними, у нього проблеми з психікою

Підліток відкрив вогонь по відвідувачах у торговому центрі «Сіам Парагон». Він убив трьох. Ще четверо, включно з іноземцем, дістали поранення.

Про мотиви злочину поки що нічого невідомо.

У соціальних мережах з'явилися короткі відео і фото, на яких видно людей, що вибігають із торгового центру. На відео чітко чути звуки пострілів.

Влада евакуювала «Сіам Парагон» і прилеглу станцію метро «Сіам».

Очевидці розповідають, що ховалися від стрілка в туалетах і в магазинах.

Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін повідомив, що ситуацію вдалося швидко взяти під контроль. Він висловив свої найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам.

Подібні злочини в Таїланді відбуваються вкрай рідко. При цьому порівняно з іншими країнами регіону у місцевих жителів на руках багато вогнепальної зброї.

Найбільшими масовими вбивствами в Таїланді за останні роки стали бійня в дитячому центрі в провінції Нонг Буа Лампху, де в жовтні минулого року колишній поліцейський убив щонайменше 37 осіб, більшість із яких були дітьми. У 2020 році в місті Накхонратчасіма військовослужбовець убив 29 людей і поранив десятки інших.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час пожежі в нічному клубі в Таїланді загинули щонайменше 13 осіб, понад 70 поранено.

На фото в заголовку момент арешту стрільця

5

Читайте нас у Facebook та Instagram