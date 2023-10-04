Польща і Чехія вирішили почати перевірки на кордонах зі Словаччиною: названо причину

З опівночі 4 жовтня влада Чехії та Польщі запровадила тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною, повітряний простір якої допомагає захищати Німеччина. Заходи вжито для припинення нелегальних міграційних потоків, а також незаконної діяльності провідників, які наживаються на нелегалах.

Як пояснив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, вибіркові перевірки будуть проводитися по всій протяжності кордону таким чином, щоб якомога менше обмежувати рух різних видів транспорту.

Чехія ввела тимчасовий контроль за погодженням із Польщею. Крім того, підкреслив Ракушан, він перебуває в постійному контакті зі своїми колегами з Німеччини та Австрії.

Слова глави МВС Чехії підтвердив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський. Він додав, що поки вони домовилися запровадити цей захід до 13 жовтня включно. Однак термін його дії може бути продовжено залежно від поточної ситуації.

Прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор заявив, що Братислава відреагує на введення Польщею і Чехією прикордонних перевірок 4 жовтня.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», раніше Німеччина оголосила про те, що запроваджує додатковий контроль на кордонах із Польщею та Чехією, а також уперше встановить стаціонарні КПП, щоб припинити нелегальне ввезення в країну людей.

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