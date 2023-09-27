Німеччина вперше відкриває стаціонарні КПП на кордонах: що відомо

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер заявила про те, що влада Німеччини створює на кордонах країни стаціонарні контрольно-пропускні пункти (КПП) з метою боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією. Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у ФРН стає все більше українських біженців від війни.

«Ми вперше готуємося до відкриття стаціонарних прикордонних КПП. Йдеться про введення додаткового контролю. Ми подивимося, що це дасть», — сказала Фезер.

Як пояснила глава МВС Німеччини, на цих КПП буде стільки персоналу, скільки необхідно, щоб уникнути черг, і не допустити переходу кордону в інших місцях.

Фезер визнала, що контрабандисти, які займаються ввезенням нелегалів до Німеччини, стали серйозною проблемою. За її словами, кожен четвертий нелегал пробирається до ФРН з їхньою допомогою.

«Якщо нам вдасться зловити контрабандистів, це дуже допоможе в боротьбі з нелегальною міграцією загалом», — наголосила Ненсі Фезер.

Нагадаємо, Німеччина межує тільки з країнами Євросоюзу. Тому необхідності в стаціонарних прикордонних КПП у неї не було. Такі пункти були тимчасово відкриті восени 2015 року лише на кордоні з Австрією за погодженням з урядом цієї країни.

Тепер Берлін теж тісно взаємодіє з владою сусідніх держав. Свою готовність співпрацювати вже підтвердила Чехія. Зараз тривають активні переговори з Польщею.

Водночас очільниця МВС Німеччини зазначила, що одних лише стаціонарних КПП на кордонах недостатньо. «Ефективними і дієвими стануть лише загальноєвропейські рішення. Необхідний жорсткий прикордонний контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, а не на внутрішніх», — впевнена Фезер.

Нагадаємо, що Варшава запроваджує нові санкції і тепер жодна російська машина не в'їде до Польщі.

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