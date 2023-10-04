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Суспільство та люди

Названо причину змін оплати проїзду в київському транспорті, якими незадоволені пасажири

11:14 4 жовтня 2023
Валідатор в транспорті

У міськраді Києва пояснили, чим була викликана зміна оплати за проїзд у комунальному транспорті банківськими картками, ApplePay та GooglePayу — зняття платні не за одну поїздку, а за дві разом наприкінці дня.

Так, депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова на стрімі «Української правди» розповіла, що це було зроблено, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду, а невдоволення, яке висловлювали пасажири, пояснила «недокомунікацією».

За словами депутатки, кожного разу, коли відбувається оплата проїзду, то з пасажира знімається 8 грн, а ще певний відсоток за обслуговування банківської операції платить місто.

«Фактично це технічна зміна, яка на користувачеві сильно не відображається. Єдине, щоб люди не переживали, у них гроші не відразу знімаються, а можуть знятись в кінці дня», — зазначила вона та додала, що якщо людина не користувалася транспортом двічі, то з її картки зніметься плата за одне користування транспортом — 8 грн.

«Факт оплати відображатиметься на самому валідаторі в толейбусі, тобто контролер буде не в телефоні дивитись, чи зняло в них гроші з картки, а буде дивитись на валідаторі», — каже Семенова. За її словами, таким чином місто матиме можливість зекономити фактично 30% витрат на банківські транзакції.

Нагадаємо, що раніше у КМДА зазначали, що підвищення ціни на проїзд у муніципальному транспорті в столиці до завершення воєнного стану не буде.

Фото Київпастрансу

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