Били без розбору: українські футболісти-аматори влаштували масову бійку під час матчу (відео)

Грандіозним побоїщем завершився матч одного з аматорських турнірів у Запоріжжі між футбольними командами Coffee Art та «Гепард». Раніше футбольний матч у Харкові зірвала жорстока бійка.

В одному з ігрових епізодів футболіст «Гепарда», не пройшовши опонента на фланзі, штовхнув того на газон, після чого вдарив лежачого ногою в область голови. У відповідь грубіян отримав удар в обличчя від одноклубника постраждалого, після чого на полі «заварилася» масова бійка, де в хід йшли і руки, і ноги без розбору. І поки всі учасники побоїща не виплеснули пар, що накопичився, ніхто їх зупинити не зміг.

Увага: на відео присутня ненормативна лексика (18+)

Примітно, що після такої грандіозної бійки арбітр продовжив зустріч, яка завершилася переконливою перемогою «Гепарда» — 3:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дика бійка на майданчику перервала матч баскетбольної Євроліги «Реал» — «Партизан».

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