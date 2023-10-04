У Жовтому морі затонув китайський підводний човен з екіпажем із 55 осіб, — західні ЗМІ

У Жовтому морі зазнав аварії китайський атомний підводний човен. Таку інформацію опублікувала популярна британська газета The Daily Mail з посиланням на секретний звіт розвідки Великої Британії. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Пекін включив в опубліковану карту Китаю частину територій сусідніх країн.

Йдеться про субмарину проєкту 093 «Шань», яка, як написано у звіті, вранці 21 серпня врізалася в загородження, встановлене китайським військовим флотом з метою боротьби з підводними човнами США та їхніх союзників по НАТО.

Унаслідок інциденту на атомній субмарині вийшла з ладу система подачі повітря, що призвело до загибелі всього екіпажу — 55 підводників.

У Міністерстві оборони Великої Британії відмовилися коментувати цю інформацію. Пекін втрату підводного човна заперечує.

The Daily Mail підкреслює, що незалежних підтверджень загибелі субмарини поки що немає. «Цілком ймовірно, що це сталося. Я сумніваюся, що китайці звернулися б по міжнародну допомогу зі зрозумілих причин», — заявив газеті представник Королівських ВМС.

Інформацію The Daily Mail підтвердила впливова британська газета The Times. Вона вважає, що мав місце витік секретної інформації в Міністерстві оборони Британії, і тепер буде проведено внутрішнє розслідування.

Раніше повідомлялося, що КНДР спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю.

216

Читайте нас у Facebook та Instagram