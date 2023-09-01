Індія, Малайзія, Філіппіни обурені новою офіційною картою Китаю: Пекін включив до неї частини територій сусідніх країн

В останній понеділок серпня Китай, який озброює росію у війні в Україні, опублікував нову версію своєї карти. Пекін робить це регулярно з 2006 року, виправляючи те, що китайська влада називає «спотворенням територіальних кордонів КНР». Нова версія обурила сусідні держави. Офіційно з цього приводу висловилися Філіппіни, Малайзія та Індія. У росії поки невдоволення висловлюють блогери.

Карта Китаю 2023 року з сайту bzdt.ch.mnr.gov.cn/

У четвер, 31 серпня, Філіппіни заявили, що рішуче «відкинули» нову мапу КНР через те, що на ній є пунктирна лінія навколо спірних ділянок Південно-Китайського моря, щодо яких 2016 року було ухвалено рішення міжнародного трибуналу на користь Маніли.

Карта є «останньою спробою узаконити ймовірний суверенітет і юрисдикцію Китаю над філіппінськими об'єктами та морськими зонами, що не має під собою жодних підстав відповідно до міжнародного права», — ідеться в заяві Міністерства закордонних справ Філіппін.

До цього Міністерство закордонних справ Малайзії також відхилило «односторонні претензії Китаю», додавши, що країна Південно-Східної Азії «послідовна у своїй позиції, відкидаючи претензії будь-якої іноземної сторони на суверенітет, суверенні права і юрисдикцію над морськими об'єктами Малайзії».

Першою, хто офіційно висловив обурення, була Індія. Заява Делі прозвучала 29 серпня. Індія подала «рішучий протест» з приводу включення на карті КНР індійського штату Аруначал-Прадеш і спірного плато Аксай-Чін до складу території Китаю.

«Сьогодні ми подали рішучий протест дипломатичними каналами китайській стороні щодо так званої „стандартної карти“ Китаю 2023 року, яка претендує на територію Індії», — заявив міністр закордонних справ Індії Аріндам Багчі.

«Ми відкидаємо ці твердження, оскільки вони не мають під собою жодних підстав», — наголосив він.

Під час чергового брифінгу для преси 30 серпня офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь відхилив протести сусідів. Він заявив, що поправки на новій карті є «звичайним здійсненням суверенітету відповідно до закону».

«Ми сподіваємося, що відповідні сторони зможуть залишатися об'єктивними та спокійними й утримуватися від надмірної інтерпретації проблеми», — додав Веньбінь.

Як зазначає американський телеканал CNN, з моменту свого приходу до влади 2012 року Сі Цзіньпін прагне перетворити Китай на світову наддержаву, проводячи агресивну зовнішню політику і роблячи все більш сміливі кроки в кількох ключових гарячих точках по всій Азії.

Суперечка через нову карту виникла лише через кілька днів після рідкісної особистої зустрічі голови КНР і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді на саміті БРІКС у ПАР. Обидва лідери погодилися «активізувати зусилля» з деескалації напруженості і налагодити свої непрості відносини.

Що стосується китайських претензій на територію росії, то йдеться про Великий Уссурійський острів. Він розділений між рф і КНР. Однак на новій карті територія острова повністю включена до складу Китаю.

Раніше «ФАКТИ» писали, що аналітики Foreign Affairs проаналізували промови Сі Цзіньпіна: є всі ознаки, що Китай готується до війни.

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